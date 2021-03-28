Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de devrilen portakal yüklü tırın sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Anamur ilçesinde devrilen portakal yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Anamur'dan Antalya'ya giden Şuayip Günar'ın (47) kullandığı 33 ACG 288 plakalı portakal yüklü tır, Bozyazı- Anamur kara yolunda virajı alamayarak devrildi.
Yaralanan sürücü, kaza yerine gelen sağlık ekibince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Devrilen tırdan etrafa saçılan portakallar nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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