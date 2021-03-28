Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 11 sığınmacı yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 11 sığınmacı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinde sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, söz konusu bölgede Filistin ve Suriye uyruklu 11 sığınmacıyı yakaladı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Suriyeli Sığınmacı
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