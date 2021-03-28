Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yaptığı istihbarı çalışmalarda sonucu şehirlerarası otogarda üzerlerinde sentetik peçeteyle (kannobinoid) yakalanan H.A. ile H.İ.G'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan H.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, H.İ.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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