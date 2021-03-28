MALATYA (AA) -

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 kişiye 10 bin 800, maske takma kuralını ihlal eden 1 kişiye ise 900 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 432 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 9 araca işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 3 kişi ise yurda yerleştirildi.