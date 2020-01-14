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Mersin'de defne yaprağı işleme fabrikasında yangın14 Ocak 2020 Salı 15:26 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 15:26
Mersin'in Silifke ilçesinde, defne yaprağı işleme fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
[Fotoğraf: AA]
Mukaddem Mahallesi Becili mevkisindeki defne yaprağı işleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA