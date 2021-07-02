Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, Mersin Marina'da su altına dalış yaptı.

Deniz dibinde gösteri yapan ekipler, Türk bayrağı açıp Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.

Dalgıç polisler, ayrıca su altı kamerasıyla deniz dibindeki kirliliği görüntüledi.