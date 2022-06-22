Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Değirmençay Mahallesi'nde yaşayan Salih Gök, 5 köpek yavrusundan birinin kaybolduğunu fark etti.

Kızının, evlerinin yakınlarında yerin altından köpek sesi duyması üzerine bölgede inceleme yapan Gök, hayvanın çukurda mahsur kaldığını gördü.

Kendi imkanıyla köpeği bulunduğu yerden çıkaramayan Gök, durumu itfaiyeye bildirdi.

Adrese giden ekipler, kepçeyle çukuru genişletip yerin yaklaşık 2 metre altındaki kayalıkların arasından ip yardımıyla köpek yavrusunu kurtardı.

Gök, köpeğini kurtaran ekiplere teşekkür etti.