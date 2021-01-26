Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte etti.

Ekipler ayrıca, pozitif vaka görülen bölgelerde de ilaçlama çalışması yaptı.