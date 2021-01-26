Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de Covid-19 tedbirleri devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in merkez Akdeniz Belediyesince ilçe genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte etti.
Ekipler ayrıca, pozitif vaka görülen bölgelerde de ilaçlama çalışması yaptı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 16:54
- 16:37
- 16:57
- 17:00
- 16:36
Sıradaki Haber
Düzce'de evde kumar oynayan 17 kişiye para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz