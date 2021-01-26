Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde fırtınamsı rüzgar etkili oldu.

Marmaris'te sabah saatlerinde etkili olan fırtınamsı rüzgar ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 11 kilogram yağışın düştüğü ilçede, fırtınamsı rüzgarla birlikte sahil bölgelerindeki yayalarla sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Derelerden gelen çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde, denizin rengi kahverengiye döndü. İlçede rüzgarın saatteki hızı da 51 kilometreyi buldu.

Yetkililer, gece saatlerinde kuvvetli yağış, yarın da denizlerde fırtına beklendiğini kaydederek denizcilere uyarıda bulundu.

Bodrum

Bodrum ilçesinde de iki gündür etkili olan kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Açıklarda kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar, sahildeki işletmelerin balkonlarına kadar ulaşıyor.

İlçede rüzgarın hızı artınca yelken optimistler antrenmanı sonlandırıp kıyıya gelmek zorunda kaldı. Teknelerini kıyıya çeken sporcular, dalgalar arasında bir süre oynayarak adrenalin keyfi yaşadı.

Meteoroloji yetkilileri, Bodrum-Anamur arasındaki denizlerde Güneybatı'dan saatteki hızı 75 kilometreyi bulan kuvvetli fırtınanın beklendiği uyarısında bulundu. Olumsuz havanın, perşembe günü öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, Bodrum Feribot İşletmeleri'nden alınan bilgiye göre, rüzgarın şiddetinden dolayı Bodrum-Datça arası feribot seferleri de karşılıklı iptal edildi.