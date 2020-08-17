Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çadırlı Mahallesi Gelin Suyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 40 orman işçisi, 5 arazöz ve bir helikopter bölgeye yönlendirildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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