Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 06:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Merkez Anıt Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Z.Ç. ile C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.Ç, bıçakla C.K'yi yaraladı. C.K, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, şüpheli Z.Ç. gözaltına alındı.
Öte yandan C.K'nin bıçaklanma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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