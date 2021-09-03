Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış aylarında ulaşımın zor olması nedeniyle şimdiden yaklaşık 2 ton yem Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda depolara yerleştirildi.

Yaban hayatını desteklemek için her yıl düzenli olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yemleme çalışmalarıyla ağır geçen kış şartlarının yaban hayvanları üzerindeki etkisi hafifletilmeye çalışılıyor.

Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası yaban keçileriyle birlikte vaşak, sansar, keklik, tilki, kurt ve yaban domuzuyla birlikte birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.