Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüs devrildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi
Mersin'in Mut ilçesinde alınan bilgiye göre, askerleri taşıyan otobüs, Mut- Karaman yolu Zeytinlik mevkisinde devrildi.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Son Haberler
- 10:48
- 10:46
- 10:32
- 10:27
- 10:24
Sıradaki Haber
Polis atlı timleri Şile sahillerinde denetimler yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz