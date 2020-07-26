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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 17 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda 12 uyuşturucu hap, bir hassas terazi, 7 ruhsatsız tabanca, 9 tüfek, 198 fişek, 3 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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