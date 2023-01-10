Jandarma ekipleri, bir şüphelinin ikametinde bulundurduğu makaronları piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda 70 bin makaron, 200 paket sigara, 350 kilogram tütün, elektrikli makaron doldurma makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.