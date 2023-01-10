Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 09:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 70 bin makaron ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde evinde ve iş yerinde 70 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, bir şüphelinin ikametinde bulundurduğu makaronları piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda 70 bin makaron, 200 paket sigara, 350 kilogram tütün, elektrikli makaron doldurma makinesi ve kompresör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Son Haberler
- 10:30
- 10:27
- 10:24
- 10:26
- 10:25
Sıradaki Haber
Tokyo'da enflasyon 40 yılın zirvesinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz