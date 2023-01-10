Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 06:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
[AA (Arşiv)]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şüpheli tutuklandı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapıtlıkları uygulamada şüphe üzerine Y.A'yı durdurarak üst araması yaptı.
Üzerinde uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 1000 lira ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
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