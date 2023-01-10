Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 06:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Cuma D. yönetimindeki otomobil, Gövdeli Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada Sülbiye D. ve Ayşe Fatma D. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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