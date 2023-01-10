Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 06:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te kumar oynanmasına yer temin eden 4 şüpheli yakalandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kumar oynanmasına yer temin ettiği iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı, kumar oynayan 10 kişiye para cezası uygulandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Vatan, Gümüştekin, Karatarla ve Karagöz mahallelerindeki 4 iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynanmasına yer temin ettiği öne sürülen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
İş yerlerinde yapılan aramada, kumar oynama aletleri ele geçirildi.
Kumar oynayan 10 kişiye idari para cezası uygulandı.
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