Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 06:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Ekipler, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Barbaros Caddesi'nde henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi, Mazlum A'ya silahla ateş açtı.
Kurşun isabet eden Mazlum A'nın yaralandığı saldırının ardından zanlı kaçtı.
Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Mazlum A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Adana
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