Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çankırı'da 118 litre sahte alkol ele geçirildi
Çankırı'da yapılan çalışmalarda 118 litre sahte alkol ve 11 bin 180 TL değerinde sahte para ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 'parada sahtecilik' ve 'alkollü içki kaçakçılığı' suçlarını önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.
Kentte 4 gün boyunca yapılan çalışmalar neticesinde, 11 bin 180 TL değerinde sahte para, 118,3 litre sahte alkol, 1 adet bıçak ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Çalışmalarda yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Çankırı Sahte Alkol
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