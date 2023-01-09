Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 'parada sahtecilik' ve 'alkollü içki kaçakçılığı' suçlarını önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

Kentte 4 gün boyunca yapılan çalışmalar neticesinde, 11 bin 180 TL değerinde sahte para, 118,3 litre sahte alkol, 1 adet bıçak ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Çalışmalarda yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

[Fotoğraf: İHA]