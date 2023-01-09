Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da kayan tırdan dolayı trafik tek şeritten sağlandı
Afyonkarahisar'da gizli buzlanmadan dolayı kayan tırdan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Düzağaç beldesi yakınlarında gizli buzlanma nedeniyle tır kaydı.
Refüje çıkan tırın dorsesi yolda kaldı.
Kayan tırın kaldırılmasının ardından karayolundaki trafik normale döndü.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
Son Haberler
- 17:35
- 17:24
- 17:20
- 17:13
- 17:06
Sıradaki Haber
JAK Timi, kayak merkezinde tatbikat gerçekleştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz