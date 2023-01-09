Senaryo gereği telesiyejin arızalanması sonucu vatandaşın telesiyejde mahsur kalarak donma tehlikesi ile karşı karşıya kalması olayı Jandarma Arama Kurtarma Timlerine bildirildi.

Jandarma Arama Kurtarma timince olay yerine gidilerek mahsur kalan vatandaş, halatlar yardımıyla emniyetli bir şekilde telesiyejden kurtarıldı. Tahliye edilen vatandaşın 112 sağlık ekiplerine yönlendirilmesi sonucu tatbikat sona erdi.

Yine senaryo gereği, yoğun kar ve sis nedeniyle arazide kaybolan vatandaşı arama tatbikatı da yapıldı.

Jandarma arama kurtarma köpeği Abalı’nın da katıldığı tatbikatta, kaybolan ve soğuktan donmak üzere olan vatandaşın yeri tespit edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalenin ardından sedyeye alınan kişi, bulunduğu yerden kurtarıldı.

Jandarma Arama Kurtarma timlerinin, kış turizm merkezlerinde emniyet ve asayişin sağlanarak doğa sporları yapılan ormanlık bölgelerde önleyici kolluk faaliyetlerine devam edeceği kaydedildi.