Seyithan Gülalan'ın kullandığı otomobil, Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'ndaki Yenişehir Kavşağı'nda Suat Zengin idaresindeki otomobil ve Necati Keygi yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Seyithan Gülalan, Hacı Gülalan, Medet Keygi, Yusuf Can Zengin ile Rahime Zengin yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, araçların çarpışma anı ve vatandaşların yardım için kaza yerine gitmesi yer aldı.