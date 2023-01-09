Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da yaralı sahipsiz köpeğe jandarmadan yardım eli
Aydın'da yaralı sahipsiz köpek, jandarma ekibi tarafından tedavi ettirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Söke ilçesinde besleme esnasında yaralı bir sokak köpeği buldu.
Kuşadası Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürülen köpek, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Etiketler: Aydın
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