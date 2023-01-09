Yangın, merkez Şekerdere Köyü'nde tek katlı ahşap bir evde meydana geldi. Gece saat 01.30 sıralarında M. C.’ye ait evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz ve Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti. Jandarma ve güvenlik korucuları ise eve yakın yerde bulunan araçları tedbir amaçlı, yangın bölgesinden uzaklaştırdı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi soncu söndürülürken, evdeki eşyaların tamamı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.