Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bahçeden avokado çalan 3 şüpheli Mersin'de yakalandı
[Fotograf: AA]
Antalya'da bahçeden 1100 avokado çalan 3 şüpheli, Mersin'in Anamur ilçesinde gözaltına alındı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, Ören Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler, şüphelendikleri aracı durdurdu.
Araçta 1100 avokado, 43 gram esrar ve av tüfeği bulan jandarma, sürücü ile yanındaki 2 kişiyi gözaltına aldı.
Meyvelerin Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki bahçeden çalındığı tespit edildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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