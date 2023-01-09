2 bin yıllık Roma Hamamı turizme açılmak için gün sayıyor

Araçta 1100 avokado, 43 gram esrar ve av tüfeği bulan jandarma, sürücü ile yanındaki 2 kişiyi gözaltına aldı.

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