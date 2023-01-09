Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte yüksek kesimlerdeki 4 köy yolunun kardan kapandığını söyledi.

Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin yolları açmaya başladığını belirtti.

Sabah etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Belediyeye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme ile tuzlama çalışması yaptı.