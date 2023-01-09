Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta kardan 4 yol kapandı
[AA (Arşiv)]
Muş'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara sebep oluyor. Ekipler, kapalı olan 4 yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte yüksek kesimlerdeki 4 köy yolunun kardan kapandığını söyledi.
Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin yolları açmaya başladığını belirtti.
Sabah etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Belediyeye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme ile tuzlama çalışması yaptı.
Etiketler: Muş Kar Yağışı
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