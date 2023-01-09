Belediyeden yapılan açıklamaya göre, göle düştükten sonra vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kara akbaba, Doğa Koruma Milli Parklar Burdur Şubesi görevlilerince Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Tedavisine başlanan kara akbabanın, Yunanistan'da halkalandığı belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Aygül Arsun, kanat açıklığı 2 metreyi bulan 6 kilo 800 gram ağırlığındaki kara akbabanın, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir tür olduğunu ifade etti.

Hayvanın iki haftadır tedavisinin sürdüğünü vurgulayan Arsun, şunları kaydetti:

"Zehirlenme şüphesiyle tedavisine başladık, röntgenleri çekildi, kan alımı yapıldı. Bu tür, ekosistem için çok önemli. Çünkü leşleri yiyerek hastalık yapan patojenlerin insanlara ve yaban hayatına yayılmasını engelliyor. Kara akbabanın Akdeniz Üniversitesi tarafından da gerekli tahlilleri yapılacak. Bakım ve tedavisi sonrası tekrar doğaya salınacak."