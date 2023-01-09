Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da kaza: 6 yaralı
Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
E. A. idaresindeki otomobil, Adıyaman-Besni kara yolunun 20'nci kilometresinde karşı şeride geçerek devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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