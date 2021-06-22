İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çeltikçi Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenlendi.

Evde 7 litre sahte içki ve 18 litre etil alkol ile alkollü içecek kiti ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Zanlı, jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.