Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 7 litre sahte içki ve 18 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde bir evde 7 litre sahte içki ve 18 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çeltikçi Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenlendi.
Evde 7 litre sahte içki ve 18 litre etil alkol ile alkollü içecek kiti ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Zanlı, jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Mersin
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