Mavi bayrak teslim törenine Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Mustafa Ergiydiren ve Antalya Koordinatör Yardımcısı Ömer Keskin katıldı.

Belediye Başkanı Köleoğlu da ilçe sahillerinden Fener Halk Plajı'nın mavi bayrak almaya hak kazanmasından dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyduklarını söyledi.

Kumluca'nın tüm sahillerinin temiz ve doğal güzelliğinin gelecek nesillere aktarılması için mücadele ettiklerini ifade eden Köleoğlu, "Kumluca olarak çok şanslıyız. Bizler yaptığımız hizmetlerle sahillerimizin temizliğine inanıyor ve güveniyorduk. Yeri ve yabancı turistlerimizi, ilçemize sahillerimize çekebilmek için mavi bayrak başvurusunda bulunduk. Daha önce Kumluca Kent Park Plajı'mızda mavi bayrağımızı göndere çekmiştik, şimdi de Fener Halk Plajı'mızda mavi bayrağımızı göndere çekeceğiz. Hedefimiz Kumluca'yı alternatif turizmin Antalya’daki başkenti haline getirmek. Bu konuda emek sarf eden tüm belediye çalışanlarımıza ve TÜRÇEV’e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Ergiydiren de Kumluca'da uzun süren denetimler sonunda mavi bayrak almaya hak kazanan plajlardan birinin de Fener Halk Plajı olduğunu söyledi.

Fener Halk Plajı'nda sahada mavi bayrak denetimini gerçekleştirdiklerini kaydeden Ergiydiren, şöyle devam etti:

"Ulusal ve uluslararası jürilerden onaylanan halk plajları yerinde yaptığımız denetimlerle mavi bayrak kriterlerini sağladığı görülmüştür. TÜRÇEV olarak yaptığımız haberli ve habersiz denetimlerle mavi bayrak kriterlerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol ediyoruz. Kumluca Belediyesine ait iki halk plajının yaptığımız incelemeler sonucu gerekli şartları ve kriterleri yerine getirdiğini tespit ettik. Bu plajların 2021 yılı için mavi bayrak almada herhangi bir sıkıntı olmadığına karar verdik. Mavi bayrak ödülünün Kumluca'ya, burayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Köleoğlu ve Mustafa Ergiydiren birlikte Fener Halk Plajı'nda mavi bayrağı göndere çekti.