Mersin'de 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesinde araç arızası bahanesi ile durdurdukları otomobillerin içerisinde açıkta bulunan kredi kartı, para ve cep telefonu gibi malzemeleri çalan, çalıntı telefonda kayıtlı mağdur yakınlarına mesaj göndererek para talep eden, ayrıca silahlı gasp olayı suçunu işleyen organize suç şebekesini yakalamaya yönelik çalışma yaptı.



Bölgede geniş çaplı araştırma ve takip başlatan ekipler, şebeke üyelerini takibe aldı. Elde edilen deliller sonucunda harekete geçen jandarma ekipleri, düzenlenen operasyon ile 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden 1 adet tabanca, 7 adet cep telefonu ile 10 kredi kartı ele geçirilerek el konuldu. Jandarmada ifadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.