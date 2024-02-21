Adana'da ahşap yüklü tırda 100 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında şüphelendiği bir tırı durdurup arama yaptı.
Narkotik dedektör köpeğinin aracın dorsesine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, ahşap yük arasında panellerle hazırlanan gizli bölmede 100 kilo 700 gram uyuşturucu bulundu.
Polis, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili sürücü İlyas B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İlyas B, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.