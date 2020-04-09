Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan destek programı kapsamında ilçedeki üreticilerden alınan sebze ve meyveler kolilenerek ailelere ulaştırılıyor.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, yaptığı açıklamada, amaçlarının vatandaşların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak olduğunu belirterek, bu günlerde dayanışmanın önemli olduğunu kaydetti.