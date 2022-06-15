Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir tırı şüphe üzerine durdurdu.
Tırda, gümrük kaçağı 10 milyon makaron ele geçirildi.
Sürücü S.Ö. gözaltına alındı.
Sıradaki Haber
Kars'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz