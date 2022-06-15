İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi ve bu suça karışanların yakalanması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında dün gözaltına alınan 2 şüphelinin Emniyet'teki sorgusu tamamlandı.

Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan tutuklandı.

Operasyon kapsamında zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda ruhsatsız 8 tabanca, tüfek, bu silahlara ait 38 fişek, 2 şarjör, çelik yelek, silah yapımı ve tamirinde kullanılan çeşitli aletler ile parçalar ele geçirilmişti.