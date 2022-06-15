Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te bir otoparkta toprak kayması meydana geldi
Karabük'te bir siteye ait otoparkta heyelan oluştu.
Kılavuzlar Mahallesi Öte Karşı Kredi Yurtlar Kurumu Küme Evleri yolundaki Teras sitesine ait otoparkta toprak kayması meydana geldi.
Araçların park edilmesine izin verilmeyen otoparkta güvenlik önlemleri alındı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine otoparkta çalışma başlatıldı.
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