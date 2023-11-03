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Güncel
AA 03.11.2023 16:03

Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

Mersin merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığının , Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Adana ve Gaziantep'te ikinci el eşya alışveriş sitelerinde sahte ilanlarla çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde, 5 cep telefonu, 14 banka kartı, 2 tabanca, 3 çakı, kılıç, kelepçe, harici bellek ve 12 bin 750 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası cumhuriyet savcılığına çıkartılan 9 zanlıdan 6'sı sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonla 72 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.

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