Edirne'nin Meriç Ovası'nda yetişen pirincin markalaşması için Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, "Nehirden Gelen Beyaz İnci, Meriç Pirinci" sloganıyla markalaşma çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Meriç'te çeltik üretiminin 1950'li yıllarda başladığını aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Çeltik Komisyon Başkanlığımız 1974 yılında kurulmuştur. Beyaz incimiz Meriç Nehrinin sularıyla sulanarak 90 bin dekar ekili çeltik tarlalarında üretiliyor. Meriç, bu anlamda Türkiye çeltik üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılamaktadır. Bu kapsamda halkımızın ana geçim kaynağı bu güzel pirincimiz ile ilgili markalaşma çalışmalarına başladık."

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in çalışmalara destek verdiğini belirten Güngör, "Nehirden Gelen Beyaz İnci Meriç Pirinci, sloganı ile yola çıktık. Tanıtım yapmak ve yerel üreticilerimizi desteklemek amacıyla Meriç Pirinci ile ilgili olarak resmi logo tasarlanıp ambalaj örneği oluşturuldu. Bize her zaman destek veren başta Sayın Valimize, Edirne ve Meriç tarım ve orman müdürlüğümüze, ziraat odası başkanlığımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA