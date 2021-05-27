Geçen son yıl 91 yılın en kurak yazını geçiren Edirne'de yaz yağışlarının kesilmesi nehir ve barajların dip seviyeye çekilmesine neden oldu.

Su hacmi düşen akarsular, gölet ve barajlardaki bu durum en çok çeltik üreticisini etkiledi. Çeltiğin gelişme dönemindeki kuraklık nedeniyle, üreticiler zor günler geçirdi.

Bu yıl ise bol yağmur alan bölgede çiftçiler çeltik tohumlarını ekti. Meriç Nehri'nden de sulama barajlarına aktarılan su nedeniyle çeltik üretiminde kuraklık yaşanması beklenmiyor.

"Sezondan umutluyuz"

İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'de bu yıl yaklaşık 500 bin dönüm alanda çeltik ekileceğini belirtti.

Çeltik üretiminin kent genelinde devam ettiğini anlatan Balcılar, "Bu yıl yağışların iyi olması ve barajların Meriç Nehri'ne yakın olması nedeniyle su sıkıntısı yaşanmayacak. Her yıl 8 milyar metreküp su nehirden denize akıyor. Bizler de büyük pompalarla barajlarımızı doldurduk. Hamzadere, Sultanköy barajlarımızda doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Hiçbir su sıkıntısı yok. Bu sene çeltikte kuraklık yaşanmayacak" dedi.

Balcılar, bölge genelinde çeltik ekiminin haziran ayının ilk haftalarına kadar devam edeceğini aktardı.

Çeltik üreticisi Serdar Kızanlık ise bu sene çeltikte kuraklık yaşamadıklarını belirterek, "Gelecek sezondan umutluyuz. Çeltik ekimi devam ediyor. İnşallah tüm üreticilerimize hayırlı olur" dedi.