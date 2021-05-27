Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kaçak kumar oynatıldığına dair ihbar alması üzerine bir süredir takibe aldığı eve operasyon düzenledi.

Giriş ve çıkışları tutan ekipler, ani bir şekilde içeriye girerek 10 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Polisleri karşılarında gören şüpheliler kaçacak yer olmadığı için şaşkına dönerken, kimileri ise paraları ve kumar malzemelerini saklamaya çalıştı.

Ekipler teker teker herkesin kimliğini alarak sorgulama yaparken, içeride iskambil kağıtları, okey takımları, senetler, pul, para yerine kullanılan kağıtlar ve tüfek ele geçirildi..

10 şüpheliye sosyal mesafe ve kumar oynamaktan toplamda 41 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. Ele geçirilen malzemeler ise muhafaza altına alındı.

