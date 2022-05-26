Edirne Valiliği, Türkiye Kürek Federasyonu ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü iş birliğiyle, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Edirne Belediyesinin destekleriyle düzenlenen kürek festivalinin 2'incisi 4 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Kürek festivali nedeniyle Meriç Nehri yatağında kum temizliği yapılıyor. DSİ 11. Bölge Müdürlüğüne ait kepçeler nehirde oluşan kum adacıklarını bertaraf ediyor.

TED Edirne Koleji Kürek Takımı Antrenörü Mehmet Keskin, gelecek hafta Edirne'de düzenlenecek festivale hem organizasyon anlamında hem de parkur noktasında hazırlandıklarını söyledi.

Parkurun en iyi hale getirilmesi amacıyla çok önemli çalışmalar yapıldığına vurgu yapan Keskin, "DSİ, nehrin yatağındaki adacıkları temizliyor. Doğal parkurumuz bu temizlikle çok iyi olacak. Kürek sporuna daha hazır hale gelecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Keskin, festivale 30 kulüpten 500'den fazla sporcunun katılacağını kaydetti.