Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 16:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
FETÖ operasyonu: 5 yıl sonra yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon düzenlendi. Aranan suçlu 5 yıl sonra yakalandı.
Kastamonu’da edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘emniyet mahrem yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5 yıldır aranan M.B.’nin (32) Ankara’da olduğu tespit edildi.
Örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen M.B., Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kastamonu’ya getirilen M.B., Kastamonu İl jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi.
Hakim karşısına çıkartılan M.B. tutuklandı.
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