Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Muammer Mesci ile Okul Müdürü Hasan Yalılı tarafından imzalanan protokolle, lisans ve ortaöğretim düzeyinde bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda etkileşimin artırılması hedefleniyor.

Yalılı, yüksekokulun okulları adına çok büyük şans olduğunu, öğrencilerin protokol kapsamında yapılacak faaliyetlerle alanlarıyla ilgili üst öğrenimi yakından tanıma fırsatı bulacağını söyledi.

İki okulun Akçakoca'ya fayda sağlayacağını dile getiren Yalılı, şunları kaydetti:

"İmzalanan protokol, lisans ve ortaöğretim düzeyinde bilimsel, sosyal, kültürel alanlarda etkileşimin artırılması, ortaöğretim öğrencilerinin üniversiteyle ilgili ön bilgi elde edebilmeleri ve her iki aşamadaki öğrencilerin yapılacak etkinliklerle alana yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Yine protokol bağlamında geliştirilecek iletişimle Türk mutfağı kültürünün gelişimi, yaygınlaştırılması ve tanıtılması ile öğrencilerin eğitim hayatları süresince ve sonrasında istihdamı konularında girişimlerde bulunulması amaçlarına da katkı sağlanması öngörülmektedir."