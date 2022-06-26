Temmuzda kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerinde zam yapılacak. 5 milyon 600 bine yakın memur ve emeklinin maaşı artacak.

Çalışanlar enflasyona karşı korunacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin Ankara'da açıklamalarda bulundu.

Kamu çalışanları ne kadar zam alacak?

Bakan Bilgin, kamu çalışanlarına yapılacak temmuz zammıyla ilgili şunları söyledi:

"Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz'daki düzenlemeler kamu çalışanlarına nefes aldıracak.Enflasyon oranının üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oran, onlara sosyal bir koruma ilave zam yapacağız. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye devleti onların yanındadır, Türk devleti sosyal bir devlettir. Sosyal devlet çalışanlarını koruyan, gözeten bir devlettir. Çalışan emekçilerimizi korumak da bizim görevimizdir."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Gerçekleşen enflasyonun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oran, onlara sosyal bir koruma, ilave zam yapacağız. pic.twitter.com/x9wieKjU4a — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 24, 2022

"Çalışmalar sürüyor, önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşacağım"

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yılda 2 kez zam yapılıyor. Artış oranları toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Ayrıca geçen 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark da maaş zammına ekleniyor.

Bilgin konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Türkiye temmuzdan itibaren sadece çalışan memurların, kamu çalışanlarının değil aynı zamanda emekli olan kamu çalışanlarının 3600 ek göstergede kurduğumuz gibi onlara ilave hak verdiğimiz gibi bu defa da enflasyona karşı aynı oranda biraz önce bahsettiğim koruyucu sosyal düzenlemeyi onları kapsayacak şekilde gerçekleştireceğiz. Sadece kamu çalışanlarını, memurları mı hayır işçilerimiz de emekli işçilerimizi de aynı şekilde koruyacağız. Önceki hafta işçi sendikalarımızla, bugün sabah da işveren sendikalarıyla görüştük. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığı zaman önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında kamuoyuyla paylaşacağım."

Sanayi kuruluşlarında yeni istihdam projesi

Bilgin ayrıca, yeni bir istihdam projesini uygulamaya aldıklarını belirterek, "Türkiye'nin büyük sanayi şehirlerinde çok kısa süre içerisinde bütün sanayi bölgelerine yayacağız. Bu proje çerçevesinde 50 bin yeni büyük sanayi kuruluşunda yeni işçi istihdamı yaratacağız. Eğer bizden bir sanayi kuruluşu 500 işçi, 1000 işçi alıp bunu 3 ay desteklememizi, eğitim vermemizi istiyorsa destekleyeceğiz. Eğitim masraflarını, sigorta ücretini biz vereceğiz. Ama bu desteği 3 ay istiyorsa karşılığında en az 1 yıl istihdam garantisi istiyoruz. 6 ay istiyorsa en az 2 yıl garanti istiyoruz. Bu proje, başlattığımız yerlerde büyük yankı yarattı. Bu istihdamın önemli kısmı da yükseköğrenimli gençlerden oluşacak. Biz üretimi, istihdamı ve çalışanların emeğini koruyan sosyal politikaları uygulamakla görevliyiz" dedi.