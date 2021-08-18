Memur ve memur emeklisinin gözü toplu sözleşme sürecinde. Hükümet ile memurların zam görüşmelerinde son haftaya girildi.

Hükümet 2022 yılında ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı teklif etti. 2023 yılı içinse zam teklifi ilk ve ikinci altı ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı oldu.

Sendikaların talepleri neler?

Sendikalar hükümetin teklifini kabul etmedi. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

Sendikalar, hükümetten yeni bir teklif beklediklerini duyurdu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Genele dair konfederasyonlar süreci yürütüyor bir de 11 hizmet kolunun her sendikanın toplu pazarlık beklentilerini tekliflerini mizakere ediyorlar. Toplu sözleşme ile ilgili uzlaşma olup olmayacağının belirleneceği gün 22 Ağustos. Hem de geneliyle ilgili müzakerelerin biteceği gün." dedi.

Peki anlaşma olmaması durumunda süreç nasıl işleyecek?

Taraflar arasına 22 Ağustos tarihine kadar anlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşa Hakem Kurulu, sözleşmeye dair nihai kararı verecek.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 5 gün içinde kararını verecek. Ağustos ayının son haftasında zam oranı belli olacak.