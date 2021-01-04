Memur ve emeklilerin gözü 2020 yılının Aralık ayı enflasyon oranında. Aralık enflasyonu bugün açıklanacak. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazanacak.

Memur ve emeklilerin 2021 zam oranı ne kadar olacak?

Bu sorunun yanıtı için gözler TÜİK’in bugün yapacağı açıklamaya çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılının Aralık ayı enflasyon rakamlarını saat 10.00'da açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emekliye 2021 yılının ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.

Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

Maaş zamları için baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi, geçen yılın Kasım ayında yüzde 2,3 yükseldi. 2020'nin Temmuz-Kasım döneminde enflasyon yüzde 7,02 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak maaşlarına yüzde 3 zam olacak. Ayrıca 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Emeklililerin 2021 zam oranı bugün belli olacak

12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de Ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı da bugün netlik kazanacak.