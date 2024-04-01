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Güncel
AA 01.04.2024 09:53

Meksika sahilinde 8 Çinli göçmenin cesedi bulundu

Meksika'nın Oaxaca eyaleti sahilinde, alabora olan bir teknedeki 8 Çinli göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Meksika sahilinde 8 Çinli göçmenin cesedi bulundu

CNN'in haberine göre, eyalet savcılığından yapılan açıklamada, göçmenlerin cesetlerinin, 29 Mart'ta eyaletin San Francisco del Mar kentindeki bir sahilde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, göçmenlerin Meksikalı bir kişi tarafından kullanılan tekneyle Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinden yola çıktıkları ancak daha sonra teknenin alabora olduğu ifade edildi.

Teknedeki bir Çinlinin kazadan kurtulduğu aktarılan açıklamada, 7'si kadın 8 Çinli göçmenin öldüğü kaydedildi.

Uzun yıllardır Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD hükümet verilerine göre, 2023'te 37 binden fazla Çin vatandaşı Meksika'dan ABD'ye yasa dışı yollarla geçerken kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, Ocak-Kasım 2023'te, 2 milyon 240 bini aşkın kişi Meksika üzerinden ABD'ye geçmek amacıyla sınıra geldi.

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