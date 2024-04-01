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Güncel
İHA 01.04.2024 02:00

Elazığ'da muhtar adayı öndeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Elazığ’da bir muhtar adayı, 4 farkla öndeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Elazığ'da muhtar adayı öndeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Elazığ'da Günbağı köyünde bugün yapılan seçimlerde Mustafa Demir, yarıştığı adayın 4 oyla önündeyken kalp krizi geçirdi.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Demir, Baskil devlet hastanesine kaldırıldı.

Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Demir’in, kalp, şeker hastalığının bulunduğu ayrıca böbrek nakli olduğu öğrenildi.

Öte yandan berabere sonuçlanan seçim, yapılan kurayla belirlendi. Kura sonucu, Demir’in karşısındaki aday kazandı. 

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