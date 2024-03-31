Az Bulutlu 23.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 31.03.2024 18:23

Antalya'dan Yozgat'a oy kullanmaya giden aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'dan Yozgat'a oy kullanmaya giden ailenin bulunduğu araç Nevşehir'de kaza yaptı. Hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Antalya'dan Yozgat'a oy kullanmaya giden aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

K.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, Avanos-Kalaba kara yolu Özkonak beldesi kavşağı yakınlarında tarlaya devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçtakilerden 85 yaşındaki Fadime Kocaaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile kardeşi O.Ş, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçtakilerin, Yozgat'ın Çayıralan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, oy kullanmak için Antalya'dan yola çıktıkları öğrenildi.

ETİKETLER
Nevşehir Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Niğde Valisi Çelik operasyondaki başarılarından dolayı 2 polise belge verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:48
Dışişleri Bakanı Fidan Suudi mevkidaşı Ferhan ile görüştü
18:38
RTÜK Başkanı Şahin'den seçim sonuçlarına ilişkin "saat" uyarısı
18:42
Oy kullanmaya robot kostümüyle geldi
18:51
İsrail Gazze'yi vurdu: Can kaybı var
18:13
İletişim Başkanlığı'ndan seçime özel "Basın İzleme Merkezleri"
17:56
Alman polisinden Filistin destekçilerine sert müdahale
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
Kazakistan’da sel: Binlerce kişi helikopterle tahliye edildi
Kazakistan’da sel: Binlerce kişi helikopterle tahliye edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ